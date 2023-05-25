Цены на нефть стабильны: инвесторы взвешивают неопределенность по госдолгу США

Цены на нефть мало изменились в четверг, поскольку неопределенность относительно того, удастся ли Соединенным Штатам избежать долгового дефолта, взвесила перспективу дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 14 центов, или на 0,2%, до 78,22 доллара за баррель к 06:35 по Гринвичу. Американская нефть WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 25 центов, или на 0,3%, до 74,09 доллара.

Причины

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил в четверг, что был достигнут определенный прогресс, но несколько вопросов остались нерешенными в переговорах о потолке госдолга США, поскольку приближается крайний срок для повышения лимита заимствований федерального правительства в размере 31,4 триллиона долларов или риска дефолта.

Участники переговоров между президентом-демократом Джо Байденом и лидером республиканцев в Конгрессе Кевином Маккарти вновь собрались в среду в Белом доме, чтобы попытаться заключить сделку.

"Осторожное отношение к рискам, вызванное неопределенностью в отношении потолка госдолга США, также привело к тому, что цены на нефть заняли выжидательную позицию на азиатской сессии", - сказал рыночный стратег в IG Еп Чжун Ронг.

"В сочетании с дальнейшим укреплением доллара США это пока удерживает цены на нефть в ожидании дальнейшего катализатора для продолжения недавнего восстановления", - добавил он.

На предыдущей сессии цены на нефть были поддержаны предупреждением министра энергетики Саудовской Аравии о том, что "короткие" продавцы, которые ставят на падение цен на нефть, должны "остерегаться" боли.

Некоторые инвесторы восприняли это как сигнал, что в ОПЕК+ могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи на встрече 4 июня.

Между тем, падение цен было ограничено неожиданным массовым падением запасов сырой нефти в США за неделю до 19 мая, о чем в среду сообщило Управление энергетической информации.

Запасы нефти в США упали на 12,5 млн баррелей до 455,2 млн баррелей из-за сокращения импорта. Аналитики ожидали роста на 800 тыс баррелей.

Экономическая правда