Курс валют 25 мая: сколько стоят наличные доллар и евро наличными

В четверг, 25 мая, гривня осталась почти неизменной против доллара и евро на "черном" рынке и в кассах банков.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 37,33 - 37,47 грн против котировок в 37,31 - 37,44 в среду.

На это же время "черный" курс евро составлял 40,54 - 40,77 грн против курса 40,54 - 40,81 грн за евро в среду.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 37,15 - 37,6 грн (курс на 24 мая - 37,1 - 37,6 грн);

Евро - 40,25 - 40,85 грн (курс на 24 мая - 40,2 - 40,85 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 36,92 - 37,42 грн;

Ощадбанк - 36,85 - 37,8 грн;

Укрэксимбанк - 37,15 - 37,65 грн;

Райффайзен - 37,1 - 37,6 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.