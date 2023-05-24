В Нацбанке ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам

Национальный банк Украины ожидает, что банки продолжат повышать ставки по срочным депозитам населения, несмотря на обновленный прогноз регулятора, который предусматривает снижение учетной ставки уже в 4 квартале 2023 года.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в комментарии ЭП.

"Снижение учетной ставки не будет препятствовать увеличению срочных депозитов в структуре вкладов населения. Мы ожидаем, что на динамике ставок банков и в дальнейшем будут сказываться предыдущие шаги НБУ", - отметил Пышный.

Он пояснил, что даже несмотря на прогнозируемое снижение учетной ставки, монетарные условия в Украине будут оставаться достаточно жесткими. Да и сама прогнозируемая учетная ставка еще долгое время будет выше, чем текущий уровень ставок банков по депозитам.

Также Пышный отметил, что на решение банков повышать ставки уже влияют такие меры НБУ, как введение трехмесячных депозитных сертификатов, в которые банки могут вкладывать средства под учетную ставку. Операции с ними НБУ будет продолжать как минимум до апреля 2024 года.

"Так, средневзвешенная ставка по гривневым депозитам физических лиц более 92 дней выросла с 12.2% в декабре 2022 года до 13.5% в апреле 2023 года (больше всего, на 0.5 п.п., в марте). Зато по срочным вкладам до 92 дней в апреле произошло снижение средневзвешенной ставки на 0.5 п.п. до 12.3%. Также следует отметить снижение ставок по депозитам до востребования с 4.1% в декабре до 3.1% в апреле", - отмечает глава НБУ.

В Нацбанке констатируют, что многолетний тренд по снижению доли срочных средств во вкладах населения удалось развернуть, и эта тенденция продолжалась и в апреле. Более того, сейчас средства перетекают в более срочные депозиты.

"В конце хочу подчеркнуть, что будущие решения по монетарной политике будут согласовываться с нашими ключевыми целями. Это - снижение инфляции и сохранение курсовой устойчивости. НБУ перейдет к смягчению политики только при условии сохранения достаточной привлекательности гривневых сбережений для граждан и улучшения структуры средств в банковской системе", - добавил Пышный.

Накануне некоторые крупные банки сообщили, что рассматривают обновленный прогноз учетной ставки НБУ как своеобразный месседж для рынка, из-за чего они пересматривают свои решения о росте ставок по депозитам.

Подробнее о доходности депозитов и как на нее влияет Нацбанк ЭП писала в статье: "Больше не будет. Доходность депозитов достигла максимума"

Экономическая правда