Российские "Тинькофф Банк" и "Альфа-банк" хотят оспорить санкции ЕС в суде

Российские "Тинькофф Банк" и "Альфа-банк" обратились в суд с целью оспорить введение санкций ЕС против них.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на европейскую базу судебных дел.

Так, дело "Альфа-банка" получило номер T-271/23, дело "Тинькофф Банка" - T-275/23.

На страницах дел не указано никакой дополнительной информации.

Накануне иск подал также Росбанк, который попал под санкции ЕС вместе с "Альфа-банком" и "Тинькофф Банком". Дело Росбанка получило номер T-270/23.

Все три перечисленных банка попали под санкции ЕС 25 февраля 2023 года - ограничения вошли в 10-й санкционный пакет к годовщине вторжения РФ в Украину.

19 мая "Тинькофф Банк" и Росбанк попали под санкции Великобритании. Эти два банка объединяет общий инвестор: в 2022 году их акционером стала компания "Интеррос" миллиардера Владимира Потанина, который находится под санкциями Великобритании и США.

Экономическая правда