В Черкассах арестовали активы россиянина, компании которого поставляют продукты Путину и силовикам РФ

По материалам ГБР суд в Черкассах арестовал корпоративные права и уставный капитал предприятия на более чем 10 миллионов гривен и недвижимость стоимостью 91 миллион гривен россиянина, который обеспечивает продовольствием Путина и силовиков России.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, Офиса генпрокурора.

По данным следствия, предприятие в г. Черкассы, учредителем и совладельцем которого является гражданин России, занимается рынком недвижимости.

В прокуратуре отметили, что фактически ПАО является одной из основных торговых площадок на территории Черкасс под продажу промышленных товаров, стройматериалов, продуктов питания, медицинского оборудования.

"Работники ДБР установили, что один из собственников предприятия в Черкасской области является гражданином РФ и владеет еще более 15 российскими предприятиями, работающими в Крыму", - говорится в сообщении.

Эти российские предприятия поставляют продукты и табачные изделия в учреждения ФСБ, МВД, управление делами президента РФ и другие структуры России.

Кроме того, поставки производились на оздоровительный комплекс управления делами президента РФ и санаторий МВД РФ.

Следствие продолжается, сейчас готовится ходатайство о передаче арестованного имущества в АРМА.

Экономическая правда