Украина приостановила экспорт электроэнергии, чтобы покрыть внутренние потребности – "Укрэнерго"

Импорт и экспорт электроэнергии пока не осуществляется. Отсутствие экспорта связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении в течение всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

В госкомпании также отметили, что сложной остается ситуация вблизи линии фронта.

"В очередной раз из-за российских обстрелов и повреждения сетей облэнерго были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях. При безопасной ситуации бригады облэнерго оперативно восстанавливают питание.

Также в результате отключения одной из линий облэнерго пока ограничена выдача мощности электростанции на востоке страны. Повреждений в сети "Укрэнерго" за последние сутки нет", - говорится в сообщении.

При этом сейчас производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей.

"Имеющиеся ресурсы воды пока позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций.

Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций", - отчитываются в госкомпании.

Как добавили в "Укрэнерго", продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках атомных электростанций.

"Восстановительные работы проходят на энергоблоках ТЭС и ТЭЦ, которые получили серьезные повреждения в результате российских ракетных и дроновых атак. Ремонтные бригады "Укрэнерго" активно работают над восстановлением магистральной высоковольтной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

"Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию. Перенесите по возможности потребления на утро, день или ночь, уменьшите пользование мощными электроприборами именно в вечерние часы.

Тогда диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии, который является залогом стабильной работы энергосистемы", - призвали в компании.

Экономическая правда