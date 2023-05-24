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УЗ возвращает поезд Интерсити+ Киев – Днепр – Запорожье

Среда, 24 мая 2023, 13:22 - Алексей Павлыш

"Укрзализныця" объявила о возвращении - впервые с 24 февраля 2022 года - скоростного поезда Интерсити+ 732/731 Киев - Днепр - Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Так, с 10 июня поезд Hyundai Rotem ежедневно будет отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, Киев 22:15.

"Билеты уже в ближайшие часы в приложении Укрзализныци и на остальных привычных каналах", - добавили в компании.

Экономическая правда

Укрзализныця
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