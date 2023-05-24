Сумма депозитов украинцев и бизнеса достигла 2 триллионов

Объем депозитов украинцев и бизнеса на май составляет почти 2 триллиона гривен, что на треть больше показателей год назад. Общий объем кредитов наоборот сократился – на 8%.

Об этом сообщает Опендатабот.

"На май 2023 года общий объем депозитов бизнеса и граждан составляет почти 2 трлн грн. Это на 33% больше, чем год назад и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021-го", - отмечают аналитики.

Опендатабот

Сумма депозитов компаний и предприятий составляет 1,03 трлн грн - показатель на 44% больше, чем на начало мая 2022 года, и почти в 1,6 раза больше, чем на 1 мая 2021 года.

Депозиты корпоративного сектора в иностранной валюте выросли на 10% к апрелю 2021 года. Однако по-прежнему бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

На начало мая текущего года общая сумма вкладов граждан в украинских банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года.

По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году объем депозитов граждан в иностранной валюте вырос на 9%, а к 2021-му немного уменьшился — на 3%.

Также сократилась доля вкладов в национальной валюте. В настоящее время она составляет 63%, в то время как по состоянию на май 2022-го доля гривневых депозитов составляла 67%, а в этот же период 2021-го — 61%.

После всплеска количества кредитов в прошлом году (1 048 млрд грн), общий объем займов сократился на 8%. Однако по сравнению с соответствующим периодом 2021 года это всего на 1% меньше.

Опендатабот

Большинство кредитов привлек бизнес – 736 млрд грн. Доля ссуд в гривне составляет 68% от общего объема. Для сравнения, к началу полномасштабной войны в 2021 году этот показатель был на уровне 59%.

Сумма кредитов граждан по сравнению с 2022 годом сократилась существенно — на 17% и составляет 205 млрд грн. Этот показатель также меньше, чем было в мае 2021 года. Доля гривневых займов составляет 94%.