Инфляция в Британии снизилась меньше, чем ожидалось

Упорно высокий уровень инфляции в Британии снизился в прошлом месяце меньше, чем ожидалось, а показатель базового роста цен, за которым пристально следят, подскочил до 31-летнего максимума.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные данные.

Так, в апреле потребительские цены выросли на 8,7% в годовом выражении, что меньше, чем 10,1% в марте, но все равно оставляет Британию с самым высоким уровнем инфляции среди развитых экономик Группы семи вместе с Италией.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что показатель ИПЦ упадет до 8,2% в апреле, еще больше отдаляясь от октябрьского 41-летнего максимума в 11,1%.

Ранее в этом месяце Банк Англии прогнозировал инфляцию на уровне 8,4% в апреле.

Цены на британские государственные облигации упали, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что Банк Англии будет вынужден неоднократно повышать процентные ставки до конца года.

"Поскольку инфляция оказалась выше, чем ожидал Банк, сейчас кажется почти несомненным, что Банк повысит процентные ставки с 4,50% до 4,75% в июне и, возможно, чуть позже в последующие месяцы", - сказал главный экономист Capital Economics в Великобритании Пол Дейлз,.

Председатель Эндрю Бейли и другие высокопоставленные чиновники Банка Англии подвергаются все большей критике за рост инфляции. Во вторник во время слушаний в парламенте один из депутатов обвинил центробанки в "ужасном пренебрежении обязанностями".

Высокая инфляция является проблемой как для британского правительства, так и для Банка Англии. Премьер-министр Риши Сунак пообещал в начале 2023 года сократить инфляцию вдвое, для чего она должна снизиться до 5% к концу года.

Сунак сделал это обещание одним из своих приоритетов на 2023 год перед ожидаемыми выборами в следующем году, когда его Консервативная партия потерпит поражение в опросах общественного мнения.

Банк Англии должен объявить свое следующее решение по ставкам 22 июня, и после данных, опубликованных в среду, инвесторы оценили вероятность еще одного повышения стоимости заимствований на четверть процентного пункта в следующем месяце на уровне 100%, по сравнению с 83% во вторник.

После публикации данных фунт стерлингов вырос по отношению к доллару США и евро, но затем несколько потерял в цене.

Годовая инфляция цен на продукты питания и напитки, которая в марте взлетела до самого высокого уровня с 1977 года, в апреле лишь незначительно замедлилась - до 19,1% с 19,2%.

"Хотя положительным является то, что она (инфляция) сейчас измеряется однозначным числом, цены на продукты питания все еще растут слишком быстро", - сказал министр финансов Джереми Хант. "Мы должны решительно придерживаться плана по снижению инфляции", - добавил он.

Экономическая правда