Автомобиль за "содействие" в заключении контрактов: чиновника "Укрзализныци" разоблачили на взятке

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили получение взятки должностным лицом "Укрзализныци" за содействие в заключении договоров с "нужными поставщиками" для нужд железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"За свои "услуги" он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн", - отметили правоохранители.

В понедельник, 22 мая, работники НАБУ и САП задержали двух участников группы, предоставлявших должностному лицу неправомерную выгоду.

На следующий день был задержан заместитель директора филиала "ЦЗВ" АО "Укрзализныця". Автомобиль, являющийся предметом неправомерной выгоды, был найден в одном из населенных пунктов Львовщины. Его изъяли с целью сохранения вещественного доказательства и решения вопроса о специальной конфискации.

По данным следствия, в апреле-мае "подарок" заместитель директора филиала "ЦЗВ" АО "Укрзализныця" получил автомобиль Toyota Camry. За новое авто чиновник способствовал в заключении контрактов с нужными "поставщиками", а также действовал в их интересах при выполнении контрактов и проведении оплаты.

Экономическая правда