"Укргаздобыча" запустила одну из самых мощных скважин за последние годы

"Укргаздобыча" запустила в работу новую поисковую скважину глубиной 5 800 м, сейчас ее дебит составляет 580 тыс кубометров газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" рассказали, что это одна из самых мощных скважин, которую запустила "Укргаздобыча" за последние годы.

"Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются в более 6 млрд куб м. Сейчас в указанном блоке происходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной", - заявил глава Группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

Отмечается, что месторождение имеет значительные перспективы и вместе с тем сложное геологическое строение, которое сильно осложнено глубинными разломами и имеет блочный характер. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

Из-за нехватки технологий ранее разработка перспективных залежей этого месторождения на значительных глубинах была невозможной, добавили в "Нафтогазе".

"Недавно мы провели там современные 3D сейсмические исследования, что позволило спроектировать эту поисковую скважину. Скважина имеет сложную наклонно-направленную конструкцию.

Ее бурение и исследования были сложным вызовом для команды геологов, буровиков и геофизиков, который они успешно преодолели. Далее продолжим работать над раскрытием потенциала этого блока", - заявил и.о. генерального директора "Укргаздобыча" Олег Толмачев.

Напомним:

АО "Укргаздобыча" пробурило разведочную скважину, которая имеет самые высокие показатели добычи среди скважин, введенных в эксплуатацию за последние 2,5 года.

Экономическая правда