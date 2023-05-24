Приложения на базе "Дії" начали создавать Эфиопия и Занзибар - Федоров

После запуска эстонского приложения mRiik на базе "Действия", создание собственных приложений на основе украинского приложения начали Эфиопия и Занзибар.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на конференции "Diia in DC: презентация цифровых достижений Украины" США, передает Интерфакс-Украина.

"Эстония уже взяла коды "Дії" как основу для создания своего собственного государственного приложения. Это качественный продукт. Эфиопия и Занзибар также начали внедрять "Дію". Мы сейчас в стадии проведения переговоров с другими странами для заключения такого же соглашения", - сказал министр. .

Глава USAID Саманта Павер заявила, что Украина была до сих пор известна как житница мира, экспортирующая пшеницу и кукурузу в ближние и далекие страны, но сейчас она становится известна через новый продукт.

Минцифры работает над тем, чтобы "Дія" стало инструментом открытого источника, который доступен другим странам для развития их гражданской инфраструктуры. И другие страны, включая таких лидеров управления, как Эстония, перенимают этот опыт, адаптируют его под себя, строят что-то вроде "Дії" у себя", - отметила Павер.

В январе USAID объявила, что будет поддерживать те страны, которые хотят продвигаться по цифровой трансформации и развивать свои возможности электронного управления. Зарах Агентство работает с Колумбией, Косово и Замбией.

"Начинаем с этих трех стран для того, чтобы начинать партнерство, развивать новые цифровые услуги для граждан, развивать инновационные легкие платформы, подобные тем, что вы увидите (во время презентации "Дії" - ред)", - сказала Павер.

Она подчеркнула, что фонд продолжит развивать тесное партнерство с Украиной в дальнейшем развитии "Действия" и намерен содействовать сотрудничеству с другими странами, "чтобы украинское лидерство вдохновляло на новые цифровые трансформации глобально".

Напоминаем:

Агентство США по международному развитию (USAID) усиливает цифровую поддержку Украины и поддержит развитие "Дії" в других странах. Агентство запланировало выделить 650 тыс долларов для формирования подхода к распространению цифрового опыта Украины и мобильного приложения "Дія" на другие страны.

Эстония на Давосском форуме презентовала приложение mRiik, которое было разработано на базе украинской "Дії" и является его аналогом.