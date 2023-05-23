Страхование инвестиций в военное время: Раде рекомендуют поддержать законопроект

Законопроект о страховании инвестиций в Украине от военных рисков прошел профильный комитет - депутатам рекомендуют его поддержать за основу.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, автор законопроекта заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Речь идет о законопроекте №9015, которым Экспортно-кредитному агентству позволят страховать инвестиции в Украине от военных рисков.

Документ был разработан для создания условий масштабирования инвестиций в Украине во времена военных действий и послевоенного восстановления, а также должен устранить пробелы, ограничивающие возможность страхования инвестиций со стороны ЭКА в пользу украинский компаний.

Как отметил Кисилевский, правительство уже несколько месяцев находится в диалоге с агентством Miga, которое является подразделением Всемирного банка, и DFC - Федеральным агентством развития США. Хотя эти структуры предоставляют страхование от военных рисков инвестиций по всему миру, их политика предусматривает страхование только иностранных инвестиций в Украину.

"Отечественные же компании не имеют доступа к такому инструменту. Принятие закона создаст правовые основания для Экспортно-кредитного агентства страховать инвестиции от военных рисков украинских компаний в Украине", - пояснил нардеп.

По словам Кисилевского, согласно международному опыту страхования военных рисков такой полис должен стоить для бизнеса в среднем 1-3% от объема инвестиций. Владельцы полиса обычно могут рассчитывать на компенсацию до 90% убытков проекта, связанных с войной.

Гетманцев отмечает, что принятие законопроекта будет способствовать поддержке экономической деятельности в Украине и усилению промышленного, в частности - оборонно-промышленного сектора, а также созданию новых рабочих мест и наполнению бюджетов всех уровней средствами от уплаты налогов.