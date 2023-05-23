Укрзализныця анонсировала новый график движения на летний сезон: новые маршруты

Укрзализныця с 10 июня вводит новый график движения поездов на летний сезон - некоторые из них претерпят изменения в расписании и движении, а также появится 2 новых рейса.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В новый график железнодорожники добавили 2 новых рейса:

поезд №40/39 Запорожье - Солотвино - будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовщины и Закарпатья - от Славского до Берегово;

поезд №148/147 Киев - Одесса - будет курсировать через Черкассы.

Также 2 поезда УЗ изменят свой маршрут следования для новых интересных сообщений:

№13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юг). Это даст жителям Подолья и Тернопольской области удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;

№234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям долгожданное сообщение с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.

Также в новом графике четырем поездам продлен маршрут следования:

№43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск будет направляться в Черкассы;

№105/106 Одесса — Киев — Одесса будет опционально направляться в и со станции Сумы;

№63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально по новому графику сможет курсировать до Львова;

№53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально по новому графику сможет курсировать в Запорожье.

Также будет уменьшено время на пути следования более 35 поездов, в частности, №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749/750 Киев — Чоп, Ужгород, №779/780 Киев — Сумы, №790/789-792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и т.д.