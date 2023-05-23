Международный реестр убытков от агрессии РФ заработает с августа – Минюст

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что Международный реестр убытков, причиненных Украине агрессией РФ, заработает с августа этого года.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, сообщает пресс-служба Минюста.

"Мы уже перешли от политических деклараций к юридически обязывающим документам. Собственно, договор, подписанный в Рейкьявике, - это документ, который возлагает определенные обязанности на стран-подписантов", - рассказала Мудрая.

По ее словам, на сегодня идет процедура создания органов управления такого договора.

Так, это будет международная организация, в которой будет работать:

Секретариат, который будет заниматься сбором информации о доказательствах нанесенного ущерба;

Правление, которое будет верифицировать собранные доказательства и включать заявки в сам реестр;

Конференция участников сторон, которая будет состоять из всех участников Договора, назначать исполнительного директора и принимать правила и процедуры работы Реестра убытков.

"Это будет международное сообщество. При этом Украина будет играть в этом вопросе ключевую роль. Поскольку исполнительным директором может быть исключительно кандидатура, предложенная Украиной. Также свою кандидатуру Украина подает в правление этого реестра, а еще будет представлена в конференции сторон", - пояснила заместитель министра.

В министерстве добавили, что реестр будет включать заявки всех лиц-пострадавших в результате агрессии РФ и доказательную базу по этим заявкам. А следующим шагом должно стать создание Компенсационной комиссии, которая будет иметь компетенцию рассматривать такие заявки и присуждать суммы возмещения убытков.

"Планируем, чтобы на полную реестр заработал с августа этого года. К этому времени согласуем все шаги по созданию органов управления и финансирования этой организации", - резюмировала Мудрая.

При этом часть в реестре является открытой: после подписания договора в течение неопределенного времени любые страны, которые поддержали резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях для Украины, могут присоединиться к этому реестру.

Экономическая правда