МВФ заявляет, что Британии больше не грозит рецессия в этом году

Международный валютный фонд заявил, что больше не ожидает рецессии в Британии в этом году, высоко оценив шаги, предпринятые правительством для стабилизации экономики и борьбы с инфляцией, и предостерегнув от предвыборного снижения налогов.

Об этом пишет Reuters.

В МВФ ожидают, что ВВП теперь вырастет на 0,4% в 2023 году, а не сократится на 0,3%, как он прогнозировал в апреле.

Предыдущий прогноз был самым слабым для любой крупной экономики в этом году, но по новому прогнозу роста Великобритания опередит некоторые богатые страны мира, включая Германию.

Хотя в МВФ предупредили, что прогноз остается сдержанным, Фонд заявил, что правительство премьер-министра Риши Сунака находится на правильном пути, в отличие от его беспокойства относительно направления экономической политики под руководством бывшего премьер-министра Лиз Трасс.

"Власти Великобритании предприняли решительные и ответственные шаги в последние месяцы", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на пресс-конференции во вторник.

"Мы видим, что правительство придает приоритет, и это правильно, борьбе с инфляцией", - добавила она.

Сунак и министр финансов Джереми Хант пришли к власти в октябре, после того, как короткий срок пребывания Трусса в должности посеял хаос на финансовых рынках.

МВФ заявил, что улучшение перспектив Британии отражает неожиданную устойчивость спроса, чему отчасти способствовали более быстрые, чем обычно, темпы роста заработной платы, увеличение государственных расходов и улучшение деловой уверенности.

Падение цен на энергоносители после резкого роста в прошлом году и нормализация глобальных цепей поставок также способствовали этому, добавили в МВФ.

Экономическая правда