Рада рекомендует Кабмину разработать план замещения товаров из РФ и Беларуси: потенциал – $35 млрд в год
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует Кабмину в трехмесячный срок разработать план замещения украинскими товарами импорта из РФ и Беларуси в Украину, ЕС и другие западные утренники.
Об этом ЭП сообщил заместитель председателя комитета Дмитрий Кисилевский.
Согласно исследованию CMD-Ukraine, потенциал такого замещения для украинской промышленности составляет 25,5 млрд долл. и охватывает прежде всего машиностроение, металлургию, химическую отрасль, пищевую промышленность, а также деревообработку.
Кроме того, экономический комитет рекомендовал правительству в трехмесячный срок представить подробный план замещения остановленного ранее импорта из РФ и РБ продукцией украинского производства.
Приоритетное внимание в замещении должно касаться следующих групп товаров:
- химические удобрения;
- железнодорожные вагоны;
- грузовые автомобили и общественные автобусы;
- флоат-стекло;
- нефтепродукты;
- строительные материалы;
- тому подобное.
По результатам исследования потенциал замещения Украиной импорта из России составляет 5,85 млрд долл, из Беларуси – 3,88 млрд долл.
"Замещение российских и белорусских товаров украинскими на рынках Украины и ЕС должно стать приоритетом для правительства… Для украинских заводов это суммарно открывает потенциал заказов на 35 млрд долл. в год, что позволит увеличить поступления в госбюджет и создать тысячи новых рабочих мест для украинцев, возвращающиеся из-за границы", - заметил Кисилевский.
Экономическая правда