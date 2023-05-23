Tesla начала продавать в Канаде свои электромобили китайского производства

Производитель электромобилей Tesla завершил первые поставки в Северную Америку со своего завода в Шанхае, выставив на продажу в Канаде модели Model 3 и Model Y китайского производства.

Об этом пишет Reuters.

На сайте Tesla показаны как заднеприводные автомобили Model Y, так и полноприводная версия Model 3, доступные для немедленной доставки в Британскую Колумбию, с кодами, указывающими на то, что они были изготовлены на гигафабрике Tesla в Шанхае, отмечает агентство.

Обе модели имеют право на федеральное стимулирование в размере 5 тыс канадских долларов (3 700 долларов США) в Канаде, которая, в отличие от США, не связывает субсидии на электромобили с местом расположения завода, изготовившего автомобиль.

Представители Tesla в Китае и в штаб-квартире компании в США не сразу ответили на запросы издания о комментариях.

Tesla и другие производители электромобилей имеют преимущество в расходах в Китае, поскольку экспорт с этого рынка стремительно растет. В Канаде версия Model Y китайского производства стоит 61 990 канадских долларов. Это примерно на 22% больше, чем эквивалентная стоимость автомобиля в Китае до введения льгот.

Переход Tesla на экспорт в Канаду из Шанхая может помочь ей сохранить автомобили, произведенные на заводах в Калифорнии и Техасе, для продажи в США, где они имеют право на потенциальные налоговые льготы в размере до 7 500 долл. в рамках программы субсидий администрации Байдена.

Это также открывает новый рынок для шанхайского завода Tesla, на который в прошлом году приходилось более половины производства компании.

Шанхайский завод Tesla производит электромобили для продажи в Китае и экспортирует их на зарубежные рынки, в том числе в Европу. Но Tesla сталкивается с растущей конкуренцией со стороны производителей электромобилей в Китае по цене и характеристикам, а ее завод в Берлине наращивает производство Model Y для клиентов в Европе.

"При выставлении автомобилей на продажу Tesla использует код, который соответствует первым трем цифрам идентификационного номера транспортного средства (VIN). VIN-коды для моделей Tesla, построенных на шанхайском заводе, начинаются с букв "LRW".

Было непонятно, сколько автомобилей Tesla китайского производства можно приобрести в Канаде и сколько из них было продано.

В прошлом месяце Tesla заявила, что предложит в Канаде новую, более дешевую версию своей Model Y - заднеприводный вариант кроссовера в стиле SUV, который может претендовать на канадские правительственные льготы", - добавляет издание.

Автомобили, которые подпадают под эту субсидию, на сайте Tesla имеют VIN-код, который указывает на то, что они были построены на заводе компании в Шанхае.

Экономическая правда