Во Львове разоблачили мошенников, которые через фишинговые сайты похитили с карточек украинцев 6 миллионов

Прокуроры Львовской областной прокуратуры сообщили о подозрении 8 участников преступной организации, которая обворовывала украинцев с помощью фишинговых сайтов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемые организовали схему хищения граждан с помощью так называемых фишинговых сайтов.

Они массово рассылали смс и размещали объявления в соцсетях с информацией о возможности получения помощи от государства. В частности, для внутренне перемещенных лиц или единовременной помощи от президента", - отметили в прокуратуре.

К сообщениям добавлялись ссылки на фейковые сайты банковских учреждений. На них потерпевшие вводили свои подлинные данные для доступа к онлайн-банкингу. В настоящее время работа этих фишинговых сайтов заблокирована.

"Таким образом, члены организации получали коды доступа к банковским счетам потерпевших и могли похищать их средства. По предварительной информации, таким образом, участники группы завладели 6 млн грн", - добавили в прокуратуре.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, десятки сим-карт операторов связи, компьютеры и ноутбуки, электронные накопители информации, банковские карты и более 150 тыс грн и около 5,5 тыс евро наличными.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанных мер и наложении ареста на их имущество, продолжаются следственные действия.

Экономическая правда