Датский производитель инсулина Novo Nordisk планирует сократить присутствие в РФ – СМИ

Датская Novo Nordisk - один из ведущих европейских производителей инсулина - рассматривает возможность сократить свое присутствие на российском рынке и передать поставки препаратов стороннему дистрибьютору.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника на фармацевтическом рынке.

По словам собеседников, окончательное решение по этому поводу еще не принято.

Один из источник добавил, что возможный претендент на управление российским бизнесом Novo Nordisk - зарегистрированная в Швейцарии Swixx Biopharma, этой компании уже перепоручили поставки в Россию крупные американские фармкомпании Bristol-Myers Squibb и Eli Lilly.

Novo Nordisk не ответила на запрос газеты, получить комментарии Swixx Biopharma у издания тоже не получилось.

Выручка российской "дочки" Novo Nordisk - ООО "Ново Нордиск" - в 2022 году составила 15,39 млрд рублей, чистая прибыль - 690 млн рублей: рост на 15% и 131%, по сравнению с 2021-м соответственно.

Сейчас ООО "Ново Нордиск" на 100% принадлежит датской Novo Nordisk Region Aameo And Latam.

"Если Novo Nordisk сократит поставки препаратов в Россию, тем, кто страдает диабетом, придется перейти на средства российской компании "Герофарм", - заявила врач-эндокринолог Юлия Трахтенберг.

"Герофарм" сейчас основной игрок в государственном сегменте закупок инсулина, а Novo Nordisk сосредоточилась на аптечном сегменте, что позволило ей увеличить выручку, пояснил глава Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

О решении Eli Lilly уйти из России газета сообщила в конце марта.

Собеседники издания рассказали, что подготовка к передаче российского бизнеса началась в конце февраля: в представительстве компании сменился топ-менеджмент. По данным исследовательской компании Iqvia, в 2021 году объем продаж Eli Lilly на российском рынке составил почти 14 млрд рублей, в 2022-м - 11,6 млрд.

Экономическая правда