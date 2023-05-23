В суд передали дело о растрате 5,4 миллиона в "Укроборонпроме"

Детективы Бюро экономической безопасности направили в суд обвинительный акт в отношении 8 человек, которые во время большой войны растратили более 5,4 миллиона гривен госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

По делу проходят два предпринимателя и шесть работников одного из заводов "Укроборонпрома". Для обеспечения возмещения причиненного ущерба было арестовано имущество фигурантов стоимостью около 40 млн грн.

В марте прошлого года должностные лица госпредприятия, привлекая физических лиц - предпринимателей закупили комплектующие к военной технике, которые не отвечали условиям договора.

Детали были переданы одной из воинских частей ВСУ для выполнения боевых задач. Но оказалось, что использовать их невозможно – продукция была не той категории и качества.

Ранее шести должностным лицам госпредприятия сообщили о подозрении в служебном подлоге и растрате имущества. Двум ФЛПам пока сообщено о подозрении в подделке или использовании поддельных документов и растрате имущества.

Экономическая правда