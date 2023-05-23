TikTok реформирует подразделение электронной коммерции в попытке завоевать западные рынки

TikTok реструктурировал свой бизнес в сфере электронной коммерции, чтобы переориентироваться на такие рынки, как Великобритания и США, поскольку китайская группа пытается экспортировать свою модель онлайн-покупок за пределы родной страны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с процессом реструктуризации.

По словам собеседников газеты, персонал в Бразилии, который работал над запуском TikTok Shop, переводят на рынки, где эта услуга уже была представлена, а именно в Британию, США и Юго-Восточную Азию.

Те, кто работал над внедрением услуги в Испании, переезжают в Лондон на фоне более широкой перестановки руководящих должностей в высших эшелонах европейского бизнеса, говорят источники.

По словам людей, знакомых с бизнесом, пауза в расширении в Европе перекликается с замедлением полного развертывания функции для продавцов в США. TikTok заявил, что не имеет окончательных планов или дат запуска функции за пределами существующих рынков.

Владелец группы, пекинская компания ByteDance, запустила TikTok Shop в Великобритании в 2021 году, на своем первом рынке за пределами Азии. Сервис позволяет брендам и инфлюенсерам добавлять товары, которые можно купить, в видео или транслировать в прямом эфире.

В то время как модель электронной коммерции в социальных сетях была чрезвычайно успешной в Азии, TikTok Shop столкнулся с проблемами в других странах, в частности, не смог получить полную поддержку западных потребителей и создателей контента.

Пытаясь завоевать рынки за пределами Китая, TikTok приостановил свои планы международной экспансии, чтобы переориентироваться на страны, где был запущен сервис электронной коммерции.

Financial Times ранее сообщала, что расширение географии присутствия, первоначально запланированное на прошлый год, неоднократно откладывалось.

Экономическая правда