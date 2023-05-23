Швейцарский банк Julius Baer начал замораживать инвестсчета россиян и белорусов

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer уведомил своих российских и белорусских клиентов о замораживании их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

В компании Main Partner Trust пояснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Банк подтвердил изданию рассылку сообщений своим клиентам из РФ и Беларуси.

Так, их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая предоставляет юридические и консалтинговые услуги на Кипре. В компании Main Partner Trust пояснили, что письма были разосланы клиентам в понедельник.

Глава отдела корпоративных коммуникаций банка Julius Baer Ян Вондер Мюль подтвердил информацию о том, что инвестиционные счета будут изолированы из-за требований Euroclear.

В письме клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства.

"Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear", - говорится в письме.

В письме Julius Baer информирует клиентов из РФ и Беларуси, что продажа ценных бумаг, которые хранятся в Euroclear, временно приостановлена, а покупка новых бумаг невозможна.

При этом денежные поступления от продажи акций и облигаций, купонные и дивидендные выплаты будут храниться на отдельных счетах. В письме уточняется, что счета имеют ограниченный доступ и клиенты не могут ими распоряжаться.

В письмах российским и белорусским клиентам также подчеркивается, что эти меры вступают в силу немедленно. "Они обеспечивают соблюдение банком санкций, а также защищают ваши интересы, уменьшая потенциальную уязвимость к соответствующим ограничениям", - говорится в письме.

Для ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, эти меры означают фактически замораживание, пояснила директор Main Partner Trust Алена Сахарова. При этом речь идет только об активах, учитываемых в Euroclear.

"Ценные бумаги, хранящиеся в других депозитариях, пока не подпадают под вышеупомянутые меры.

Однако банк не может контролировать дальнейшее применение ограничений другими депозитариями. Кроме того, нельзя исключать, что другие депозитарии в ЕС или другой юрисдикции могут ввести аналогичные меры, потому что Euroclear и банк будут придерживаться таких инструкций в рамках применимых санкций", - пишет Julius Baer.

При этом требование по изоляции активов россиян и граждан Беларуси не распространяется на тех, кто имеет гражданство в ЕС, Европейской экономической зоне или Швейцарии. Банк также не будет отделять счета, если у клиента - физического лица есть постоянный или временный вид на жительство в ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии.

В противном случае любой гражданин России и Беларуси, любое физическое лицо, проживающее в одной из этих стран, а также любая компания, основанная в этих странах, попадет под ограничения, добавляет издание.

По словам источников издания на банковском рынке, Julius Baer - не первый швейцарский банк, который применяет усиленный комплаенс в отношении российских и белорусских клиентов.

По словам собеседника, Credit Suisse и UBS "начали активно всех трясти еще в конце прошлого года" после того, как руководители банков провели собрание с представителями местного регулятора. При этом у разных банков были разные технические возможности, поэтому кто-то начал заморозку активов раньше, а кто-то - позже, рассказал источник.

Решение о замораживании активов россиян Julius Baer принял после сообщения от Euroclear в апреле 2023 года с требованием о соблюдении санкционных ограничений против граждан России и Беларуси, говорится в письме клиентам.

Экономическая правда