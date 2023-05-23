Демократы и республиканцы не договорились в понедельник о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти не смогли достичь соглашения в понедельник о том, как повысить потолок госдолга США в 31,4 триллиона долларов всего за 10 дней до возможного дефолта.

Об этом пишет Reuters.

Президент-демократ и ведущий республиканец в Конгрессе пытаются договориться, поскольку Маккарти давит на Белый дом, чтобы тот согласился на сокращение расходов в федеральном бюджете, которое Байден считает "экстремальным", а президент проталкивает новые налоги, которые республиканцы отвергают.

Однако после встречи в понедельник вечером обе стороны подчеркнули необходимость избежать дефолта с помощью двухпартийного соглашения и дали понять, что будут регулярно общаться в ближайшие дни.

"Мы еще раз подтвердили, что дефолт не обсуждается, и единственный способ двигаться вперед - это добросовестно идти к двухпартийному соглашению", - сказал Байден в своем заявлении после встречи, которую он назвал "продуктивной".

Маккарти сказал журналистам после более чем часовых переговоров с Байденом, что участники переговоров "соберутся вместе и будут работать всю ночь", чтобы попытаться найти общий язык.

"Я верю, что мы все еще можем достичь этого", - сказал Маккарти.

По его словам, он не желает рассматривать план Байдена по сокращению дефицита за счет повышения налогов для богатых и закрытия налоговых лазеек для нефтяной и фармацевтической отраслей, и сосредоточен на сокращении расходов в федеральном бюджете на 2024 год.

Демократы и республиканцы имеют время до 1 июня, чтобы увеличить лимит самозаимствований правительства или спровоцировать беспрецедентный дефолт, который, как предупреждают экономисты, может привести к рецессии.

Министр финансов Джанет Йеллен в понедельник сделала напоминание о том, как мало времени осталось, заявив, что самой ранней ожидаемой датой дефолта остается 1 июня и что "очень вероятно", что Казначейство больше не сможет выплачивать все государственные обязательства к началу июня, если потолок госдолга не будет поднят.

Представитель республиканцев Патрик МакГенри, который присутствовал на встрече в Белом доме, исключил любое частичное бюджетное соглашение по повышению потолка госдолга. "Никто ни на что не согласится, пока мы не будем иметь окончательного соглашения", - сказал он.

По его словам, тон встречи с Байденом был наиболее позитивным.

Любое соглашение о повышении лимита должно пройти обе палаты Конгресса, а потому зависит от двухпартийной поддержки. Республиканцы Маккарти контролируют Палату представителей 222-213, а демократы Байдена - Сенат 51-49.

Неспособность поднять потолок госдолга приведет к дефолту, который потрясет финансовые рынки и приведет к повышению процентных ставок на все - от платежей за авто до кредитных карточек, пишет агентство.

Экономическая правда