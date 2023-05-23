Курс валют на 23 мая: наличная гривня укрепилась к валютам в банках

Во вторник, 23 мая, наличная гривня укрепилась против доллара и евро в кассах банков, на "черном рынке" валюты остаются стабильными.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,31 – 37,41 грн против котировок в 37,23 – 37,41 в понедельник.

В это же время "черный" курс евро составил 40,63 - 40,83 грн против курса 40,62 - 40,88 грн за евро в понедельник.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 22 мая – 37,15 – 37,6 грн);

Евро – 40,225 – 40,9 грн (курс на 22 мая – 40,25 – 40,95 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,87 – 37,7 грн;

Ощадбанк – 36,85 – 37,8 грн;

Укрэксимбанк – 37,2 – 37,7 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.