Курс валют на 23 мая: наличная гривня укрепилась к валютам в банках
Вторник, 23 мая 2023, 10:32 -
Во вторник, 23 мая, наличная гривня укрепилась против доллара и евро в кассах банков, на "черном рынке" валюты остаются стабильными.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,31 – 37,41 грн против котировок в 37,23 – 37,41 в понедельник.
В это же время "черный" курс евро составил 40,63 - 40,83 грн против курса 40,62 - 40,88 грн за евро в понедельник.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,15 – 37,55 грн (курс на 22 мая – 37,15 – 37,6 грн);
- Евро – 40,225 – 40,9 грн (курс на 22 мая – 40,25 – 40,95 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 36,87 – 37,7 грн;
- Ощадбанк – 36,85 – 37,8 грн;
- Укрэксимбанк – 37,2 – 37,7 грн;
- Райффайзен – 37,1 – 37,6 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.