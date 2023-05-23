Нефть дорожает на фоне роста спроса на бензин и сокращения предложения

Цены на нефть продолжили рост во вторник, поскольку инвесторы ожидали более жесткого рынка, вызванного сезонным ростом спроса на бензин и сокращением предложения со стороны ОПЕК+, хотя опасения относительно риска дефолта США ограничили рост.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 35 центов, или на 0,46%, до 76,34 доллара за баррель к 06:30 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) стоила 72,41 доллара за баррель, что на 36 центов, или на 0,50% выше.

Причины

Это был второй день роста после того, как Brent подорожала на 0,5% в понедельник. WTI подорожала на 0,6% на фоне роста фьючерсов на бензин в США на 2,8% в преддверии Дня памяти 29 мая, который традиционно знаменует собой начало пикового летнего сезона спроса на топливо.

"Цены на нефть закрепляются на своих нижних уровнях, чему способствует сезонное увеличение спроса на бензин в США со следующей недели, сокращение добычи ОПЕК+ с этого месяца и запланированные закупки США для пополнения Стратегического нефтяного резерва (SPR)", - сказал президент NS Trading, подразделения Nissan Securities, Хироюки Кикукава.

На прошлой неделе Министерство энергетики США заявило, что закупит 3 миллиона баррелей сырой нефти для пополнения SPR с поставкой в августе.

Ожидается, что добровольное сокращение добычи ОПЕК+, которое вступило в силу в этом месяце, также будет поддерживать напряженность на нефтяных рынках.

Аналитики Goldman Sachs заявили в понедельник в своем отчете, что они "ожидают устойчивого дефицита (предложения нефти) с июня, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ полностью реализуется, а спрос продолжает расти".

Азия будет лидером роста спроса на нефть, добавив около 2 млн баррелей в сутки потребления во втором полугодии, заявил в понедельник руководитель Vitol.

Тем не менее, инвесторы также сосредоточены на переговорах по повышению лимита долга США, крупнейшего потребителя нефти в мире. Дефолт США, вероятно, вызовет хаос на финансовых рынках и скачок процентных ставок, что повлияет на рост спроса на топливо как на внутреннем, так и на мировом рынках.

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти завершили переговоры в понедельник, не придя к согласию относительно того, как поднять потолок государственного долга США в 31,4 триллиона долларов, и продолжат переговоры только за 10 дней до возможного дефолта.

Экономическая правда