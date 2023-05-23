Спрос на ОВГЗ возрастет: НБУ зазывает банки покупать больше бумаг

Нацбанк снова расширяет перечень бенчмарк-облигаций внутреннего госзайма, которыми банки могут покрывать часть обязательных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

С 11 июня перечень бенчмарк-ОВГЗ, которые банки могут включать в покрытие обязательных резервов, пополнится бенчмарк-ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000227490. Этот выпуск впервые размещался Министерством финансов на первичных аукционах 2 мая этого года.

В НБУ ожидают, что это позволит повысить активность на аукционах Минфина по размещению ОВГЗ. Как следствие, это позволит избежать "печати" гривны Нацбанком в 2023 году.

Перечень бенчмарк-ОВГЗ определяется регулятором с учетом предложений Минфина и с 11 июня будет включать семь выпусков ценных бумаг, шесть из которых были определены в январе-марте 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 и UA4000227201).

Напоминаем:

В марте Нацбанк расширил перечень бенчмарк-облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов.

С 11 января НБУ разрешил банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет определенного перечня бенчмарк-ОВГЗ. Механизм не распространяется на ту часть резервов, которую банки формируют в связи с повышением нормативов по отдельным видам средств физических лиц.

Банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определенном как определенный процент от его обязательств и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВДП.

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные непредсказуемые колебания ликвидности, в то же время ограничивает части свободной ликвидности банковской системы.





