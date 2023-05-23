Китай ограничил продажу чипов американской Micron - говорит о "рисках для безопасности"

Китайский регулятор ограничил продажу микросхем американской компании Micron из-за "относительно серьезных" рисков для кибербезопасности.

Об этом сообщает Bloomberg.

Администрация киберпространства Китая считает, что Micron создает "относительно серьезные" риски для кибербезопасности на основании обзора продуктов, продаваемых в стране.

Товары вызвали "значительные риски для нашей критически важной информационной инфраструктуры", что повлияло бы на национальную безопасность, заявили в китайском регуляторе.

Micron Technology - американская корпорация, занимающаяся производством оперативной компьютерной памяти и накопителей памяти под брендом Crucial.

США "серьезно обеспокоены" решением Китая и взаимодействуют с правительством страны, чтобы донести до него свою позицию. Как заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, действия против Micron противоречат утверждениям Китая о том, что он "открыт для бизнеса и привержен прозрачной нормативно-правовой базе".

По словам Миллера, Министерство торговли США общается напрямую с китайским правительством.

Собеседник Bloomberg в администрации Байдена заявил, что США пытаются лучше понять, что именно влечет за собой это решение. Он назвал этот шаг ответом на позицию, которую лидеры стран G7 заняли на саммите в Японии по уменьшению зависимости от Пекина в критически важных цепочках поставок. На саммите страны также объявили о новой инициативе противодействия китайскому "экономическому принуждению".