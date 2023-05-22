WhatsApp добавил функцию редактирования отправленных сообщений

Мессенджер WhatsApp добавил возможность редактировать отправленные сообщения - эта функция начала внедряться для пользователей по всему миру и будет доступна каждому в течение ближайших недель.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

"Если вы допустили ошибку или просто передумали, теперь вы можете редактировать отправленные сообщения.

От исправления простой ошибки до добавления дополнительного контекста к сообщению - мы рады предоставить вам больше контроля над вашими чатами. Все, что вам нужно сделать, это зажать отправленное сообщение и выбрать "Редактировать" из меню в течение пятнадцати минут после этого.

Отредактированные сообщения будут отображаться с пометкой "отредактировано", чтобы те, с кем вы общаетесь, знали об исправлении без показа истории редактирования. Как и все личные сообщения, медиа и звонки, ваши сообщения и внесенные вами изменения защищены сквозным шифрованием", - добавили в WhatsApp.

Экономическая правда