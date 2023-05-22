Все разделы
Укр / Рус

Нацбанк презентовал новую стратегию до 2025 года: что она предусматривает

Понедельник, 22 мая 2023, 17:29 - Алексей Павлыш

НБУ разработал новую институциональную стратегию, которая учитывает факторы влияния вторжения РФ на условия функционирования финансовой системы и сфокусирована на защите финансовой стабильности и восстановлении страны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подчеркивается, что новая стратегия до 2025 года даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой стратегией началась в январе 2023 года.

"Название нашей новой Стратегии - Финансовая крепость Украины. Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу", - рассказал Пышный.

Так, реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:

1. Устойчивая гривня:

  • разработка стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;
  • постепенное ослабление и снятию валютных ограничений;
  • постепенный переход к гибкости обменного курса;
  • возвращение фокуса монетарной политики на инфляцию.

2. Финансовая стабильность:

  • сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
  • устойчивая и способная банковская система;
  • страховой рынок готов поддерживать восстановление;
  • небанковский финансовый и платежный рынок - прозрачный и технологичный;
  • надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

3. Финансовая система работает на восстановление страны:

  • ответственный финансовый рынок;
  • развитый кредитный рынок;
  • развитый рынок страховых услуг;
  • развитая инфраструктура рынков капитала;
  • финансово грамотное население и предприниматели.

4. Современные финансовые услуги:

  • финансовый рынок - цифровая крепость;
  • Power banking 2.0 - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
  • технологическое развитие финансового рынка;
  • устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
  • виртуальные активы и цифровые деньги НБУ - четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
  • цифровые финансовые услуги - часть цифровой страны

5. Эффективный центральный банк:

  • голос НБУ - усиление коммуникаций регулятора;
  • развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
  • международное сотрудничество и обмен экспертизой;
  • европейская интеграция финансового сектора;
  • эффективная операционная деятельность;
  • цифровая трансформация НБУ;
  • человеческий капитал - основной актив НБУ.

"Первые четыре цели направлены вовне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель - "Эффективный центральный банк" - призвана улучшить реализацию миссии и видения Национального банка через внутреннюю трансформацию", - пояснили в НБУ.

Экономическая правда

НБУ
Материалы по теме
Рубли на счетах украинцев заморожены после начала большой войны: НБУ еще думает, что с ними делать 22 мая 2023, 13:03
Дело "ВиЭйБи Банка" Бахматюка: в суд передали материалы о завладении 1,2 миллиарда 22 мая 2023, 10:07
Больше не будет. Доходность депозитов достигла максимума 22 мая 2023, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте