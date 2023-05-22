Нацбанк презентовал новую стратегию до 2025 года: что она предусматривает

НБУ разработал новую институциональную стратегию, которая учитывает факторы влияния вторжения РФ на условия функционирования финансовой системы и сфокусирована на защите финансовой стабильности и восстановлении страны.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подчеркивается, что новая стратегия до 2025 года даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".

По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой стратегией началась в январе 2023 года.

"Название нашей новой Стратегии - Финансовая крепость Украины. Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу", - рассказал Пышный.

Так, реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:

1. Устойчивая гривня:

разработка стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;

постепенное ослабление и снятию валютных ограничений;

постепенный переход к гибкости обменного курса;

возвращение фокуса монетарной политики на инфляцию.

2. Финансовая стабильность:

сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;

устойчивая и способная банковская система;

страховой рынок готов поддерживать восстановление;

небанковский финансовый и платежный рынок - прозрачный и технологичный;

надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.

3. Финансовая система работает на восстановление страны:

ответственный финансовый рынок;

развитый кредитный рынок;

развитый рынок страховых услуг;

развитая инфраструктура рынков капитала;

финансово грамотное население и предприниматели.

4. Современные финансовые услуги:

финансовый рынок - цифровая крепость;

Power banking 2.0 - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;

технологическое развитие финансового рынка;

устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;

виртуальные активы и цифровые деньги НБУ - четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;

цифровые финансовые услуги - часть цифровой страны

5. Эффективный центральный банк:

голос НБУ - усиление коммуникаций регулятора;

развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;

международное сотрудничество и обмен экспертизой;

европейская интеграция финансового сектора;

эффективная операционная деятельность;

цифровая трансформация НБУ;

человеческий капитал - основной актив НБУ.

"Первые четыре цели направлены вовне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель - "Эффективный центральный банк" - призвана улучшить реализацию миссии и видения Национального банка через внутреннюю трансформацию", - пояснили в НБУ.

Экономическая правда