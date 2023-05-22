Нацбанк презентовал новую стратегию до 2025 года: что она предусматривает
НБУ разработал новую институциональную стратегию, которая учитывает факторы влияния вторжения РФ на условия функционирования финансовой системы и сфокусирована на защите финансовой стабильности и восстановлении страны.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Подчеркивается, что новая стратегия до 2025 года даст возможность центробанку с учетом внешних факторов "расширить зону определенности и заранее сформировать альтернативные планы действий для различного развития событий".
По словам главы НБУ Андрея Пышного, комплексная работа над новой стратегией началась в январе 2023 года.
"Название нашей новой Стратегии - Финансовая крепость Украины. Меткая и понятная аналогия. Ведь финансовая экосистема должна быть именно такой неприступной крепостью для врага, а мы, ее архитекторы, должны делать все, что ускоряет победу", - рассказал Пышный.
Так, реализация стратегии будет осуществляться по пяти целям:
1. Устойчивая гривня:
- разработка стратегии возвращения к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и перехода к гибкому обменному курсу;
- постепенное ослабление и снятию валютных ограничений;
- постепенный переход к гибкости обменного курса;
- возвращение фокуса монетарной политики на инфляцию.
2. Финансовая стабильность:
- сбалансированное регулирование и надзор, направленные на развитие;
- устойчивая и способная банковская система;
- страховой рынок готов поддерживать восстановление;
- небанковский финансовый и платежный рынок - прозрачный и технологичный;
- надежная и устойчивая инфраструктура финансового рынка.
3. Финансовая система работает на восстановление страны:
- ответственный финансовый рынок;
- развитый кредитный рынок;
- развитый рынок страховых услуг;
- развитая инфраструктура рынков капитала;
- финансово грамотное население и предприниматели.
4. Современные финансовые услуги:
- финансовый рынок - цифровая крепость;
- Power banking 2.0 - восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях;
- технологическое развитие финансового рынка;
- устойчивость, эффективность и клиентоориентированность наличного обращения;
- виртуальные активы и цифровые деньги НБУ - четкое регулирование для обеспечения монетарного суверенитета;
- цифровые финансовые услуги - часть цифровой страны
5. Эффективный центральный банк:
- голос НБУ - усиление коммуникаций регулятора;
- развитие институциональных отношений со стейкхолдерами;
- международное сотрудничество и обмен экспертизой;
- европейская интеграция финансового сектора;
- эффективная операционная деятельность;
- цифровая трансформация НБУ;
- человеческий капитал - основной актив НБУ.
"Первые четыре цели направлены вовне на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы. Пятая цель - "Эффективный центральный банк" - призвана улучшить реализацию миссии и видения Национального банка через внутреннюю трансформацию", - пояснили в НБУ.
Экономическая правда