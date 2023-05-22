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"Армия восстановления": на зарплаты участникам проекта направили более 137 миллионов

Понедельник, 22 мая 2023, 17:18 - Анастасия Жарикова

На выплату заработной платы в рамках проекта Армия восстановления уже направили 137 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости в Telegram.

По состоянию на 22 мая Госслужба занятости направила на выполнение общественно полезных работ 21627 человек.

Всего к проекту присоединились 18 областей Украины.

В первую пятерку областей с наибольшим количеством привлеченных безработных вошли:

  • Полтавская (4385);
  • Харьковская (3337);
  • Киевская (2521);
  • Донецкая (2434);
  • Черниговская (2428).
 
Государственная служба занятости

Напоминаем:

На начало мая Госслужба занятости выдала более 20,5 тыс. направлений на выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления".

Правительство начало проект "Армия восстановления" осенью 2022 года с целью привлечения людей, временно потерявших работу, к восстановлению страны из-за выполнения ими общественно полезных работ.

война трудоустройство
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