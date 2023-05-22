Uber запустит в Украине новый проект Travel и вернет Shuttle

Американская Uber Technologies планирует перезапустить в Украине остановленный в 2021 году проект Shuttle, а также запустить новый проект Travel.

Об этом рассказал руководитель международных связей Uber Мэтью Девлин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Единственной причиной, по которой мы приостановили "Шаттл", на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить здесь (в Украине – ред.) этот продукт", - рассказал он.

Девлин объяснил, что Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.

Коронавирус и карантинные ограничения изменили эти условия, множество людей перестали посещать офисы, и это стало настоящим вызовом для проекта. С такой ситуацией компания столкнулась не только на Украине, но и на других рынках.

Топ-менеджер добавил, что в первые дни войны Uber Shuttle перевозил украинцев через польскую границу. В районе пограничного перехода "Шегини-Медика" таким образом было перевезено 150 тыс. человек.

Также компания Uber в ближайшее время запустит в Украине сервис Uber Travel, предлагающий единое решение на основании информации о предварительных перемещениях в соцсетях.

"Это сервис, который собирает данные с вашего LinkedIn, аккаунтов о перемещении и предлагает единое решение. Например, если у вас есть билет или скорее, как сейчас в Украине, билет на поезд, бронь отеля, ресторана, он перенесет эту информацию в Uber и создаст единственный маршрут. И после этого вы можете воспользоваться Uber, чтобы соединить эти точки", - пояснил Девлин.