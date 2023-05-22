Нефтегигант Exxon Mobil займется добычей лития – СМИ
Американская компания Exxon Mobil купила участок в США для добычи лития, который используется в аккумуляторах электромобилей, смартфонов и других гаджетов.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники.
Компания приобрела права на разработку ископаемых на участке в штате Арканзас в США и планирует добывать литий - Exxon заплатила за него 100 млн долл.
Газета добавляет, что такая сумма является небольшой для компании такого масштаба, и недостаточна для стратегического сдвига, но Exxon явно хочет обозначить свое присутствие в районе, в котором, как считается, содержатся большие запасы лития. Galvanic Energy в 2022 году сообщала, что, по оценке сторонней компании, на участке могут содержаться 4 млн эквивалента карбоната лития - этого достаточно для аккумуляторов 50 млн электромобилей.
Литий - ключевой элемент для современных аккумуляторов, которые используются в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других гаджетах.
Exxon планирует начать бурение в течение нескольких месяцев и может расширить добычу, если дело окажется прибыльным, говорят источники газеты.
"Литий далек от нефти и газа, добычей которых традиционно занимается Exxon. Но компания, хотя и не ожидает падения потребления природных энергоресурсов в ближайшие годы, прогнозировала достижение пика спроса на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году.
Интерес к добыче лития показывает, что компания действительно этого ожидает", - пишет издание со ссылкой на собеседников.
Экономическая правда