Нефтегигант Exxon Mobil займется добычей лития – СМИ

Американская компания Exxon Mobil купила участок в США для добычи лития, который используется в аккумуляторах электромобилей, смартфонов и других гаджетов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на ознакомленные источники.

Компания приобрела права на разработку ископаемых на участке в штате Арканзас в США и планирует добывать литий - Exxon заплатила за него 100 млн долл.

Газета добавляет, что такая сумма является небольшой для компании такого масштаба, и недостаточна для стратегического сдвига, но Exxon явно хочет обозначить свое присутствие в районе, в котором, как считается, содержатся большие запасы лития. Galvanic Energy в 2022 году сообщала, что, по оценке сторонней компании, на участке могут содержаться 4 млн эквивалента карбоната лития - этого достаточно для аккумуляторов 50 млн электромобилей.

Литий - ключевой элемент для современных аккумуляторов, которые используются в электромобилях, смартфонах, ноутбуках и других гаджетах.

Exxon планирует начать бурение в течение нескольких месяцев и может расширить добычу, если дело окажется прибыльным, говорят источники газеты.

"Литий далек от нефти и газа, добычей которых традиционно занимается Exxon. Но компания, хотя и не ожидает падения потребления природных энергоресурсов в ближайшие годы, прогнозировала достижение пика спроса на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания в 2025 году.

Интерес к добыче лития показывает, что компания действительно этого ожидает", - пишет издание со ссылкой на собеседников.

Экономическая правда