Ryanair достиг почти рекордной годовой прибыли и ожидает высокого спроса летом

Ирландский лоукостер Ryaniar достиг почти рекордной годовой прибыли за год, закончившийся 31 марта, - 1,43 млрд евро - и с осторожным оптимизмом ожидает, что высокий летний спрос обеспечит умеренный рост прибыли в следующие 12 месяцев.

Об этом пишет Reuters.

Крупнейшая авиакомпания Европы по количеству пассажиров ожидает, что 10%-ный рост трафика в этом году более чем компенсирует рост расходов на нефть на 1 миллиард евро.

При этом Ryaniar обнародовал несколько лучшие, чем ожидалось, годовые прибыли после уплаты налогов в размере 1,43 миллиарда евро.

Ryanair заявил, что может получить больше прибыли от пиковых летних тарифов, которые "опережают прошлогодние", поскольку летние европейские краткосрочные перевозки будут на 5-10% ниже допандемического уровня.

"Я не сомневаюсь, что люди, которые были заперты в течение двух лет из-за COVID, вернутся к путешествиям. Они рассматривают путешествия не как роскошь, а как необходимость, и семьи возвращаются на пляжи Европы этим летом", - сказал генеральный директор Майкл О'Лири во время презентации для инвесторов.

Другие крупные европейские авиакомпании, в частности лоукост-конкурент EasyJet, указывают на активное бронирование билетов на лето, что свидетельствует о том, что потребители отдают приоритет путешествиям, несмотря на то, что их доходы сократились из-за высокой инфляции.

Акции Ryanair, выросшие на 27% в этом году, в начале торгов выросли на 1,4%.

О'Лири предупредил, что он не совсем уверен, продолжится ли эта тенденция, и что зима и начало 2024 года могут быть более сложными.

Однако он добавил, что большое отставание в поставках самолетов, вероятно, будет сдерживать рост европейских мощностей еще по крайней мере четыре года и создаст "огромные возможности для роста" для Ryanair, поскольку она добавит 110 новых самолетов Boeing в течение следующих трех летних месяцев.

Финансовый директор Нил Сорахан сообщил Reuters, что ирландская авиакомпания уверена, что увеличит количество пассажиров до 185 миллионов с рекордных 168,6 миллиона в прошлом финансовом году.

По его словам, задержки с поставками потенциально могут уменьшить количество пассажиров в первом полугодии на 750 тыс.

О'Лири ожидает, что все самолеты, необходимые для лета 2024 года, прибудут до конца мая следующего года, и что следующим летом поставки будут "более плавными".

Экономическая правда