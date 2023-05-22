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АРМА получило имущество коллаборанта-эксмера Святогорска более чем на 12 миллионов

Понедельник, 22 мая 2023, 13:29 - Анастасия Жарикова

Государственное бюро расследований передало в управление Национального агентства по выявлению и менеджменту активов недвижимость бывшего городского головы Святогорска Владимира Бандуры общей стоимостью более 12 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В октябре 2022 года по ходатайству ДБР суд арестовал его квартиру в Киеве, нежилое помещение и земельный участок в Харьковской области.

Также Бюро расследует растрату бюджетных средств Святогорска на строительстве детского сада. Строительство не было завершено, а акты приемки выполненных работ содержали ложные данные. При этом из бюджета на счет строительной компании было перечислено лишних 3 млн. грн.

Напоминаем:

В июне прошлого года городской глава Святогорска Донецкой области Владимир Бандура согласился возглавить "администрацию" города после оккупации по предложению главаря боевиков Дениса Пушилина.

Тогда ГБР открыло уголовное производство в отношении эксмера по факту государственной измены.

АРМА имущество недвижимость война
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