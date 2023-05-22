Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии

Государственное бюро расследований сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам госпредприятия "Волыньуголь", из-за действий которых экология и недра понесли 1,17 миллиарда гривень убытков.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Подозрения получили руководители компании, возглавлявшие ее с 2017 по 2022 годы.

В 2018 году у предприятия завершились специальные разрешения Государственной службы геологии и недр Украины на добычу угля в двух из пяти шахт "Волыньуголь". Но руководитель предприятия дал подчиненным указание продолжать добычу.

Ситуацию не изменила замена руководителя на другого, а затем и на третьего и четвертого. Все они не считались с нарушением законодательства и вредом экологии и добывали уголь нелегально", – отметили правоохранители

В течение четырех лет на шахтах незаконно добыли 132,4 тыс тонн угля, который продавали по действующим контрактам государственного предприятия.

Незаконную деятельность подтвердили выводы инженерно-экологических экспертиз и изъятые на предприятии и в контролирующих органах документы.

Экономическая правда