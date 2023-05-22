Meta ведет переговоры со стартапом Magic Leap о сделке по дополненной реальности

Материнская компания Facebook - Meta - ведет переговоры о заключении многолетнего соглашения со стартапом дополненной реальности Magic Leap, поскольку гигант соцсетей продолжает вкладывать миллиарды долларов в свои амбиции по развитию метавселенной.

Об этом пишет Financial Times.

По словам собеседников газеты, знакомых с ранними обсуждениями, Meta изучает способы, с помощью которых Magic Leap мог бы обеспечить как лицензирование интеллектуальной собственности, так и контрактное производство в Северной Америке, чтобы помочь создать основные продукты дополненной реальности.

Magic Leap производит компоненты на заказ, в том числе высокотехнологичные линзы и соответствующее программное обеспечение, которые являются ключевыми технологиями, которые могут понадобиться для построения метапространства. Однако источники говорят, что партнерство не приведет к созданию совместной гарнитуры Meta-Magic Leap.

Двое бывших сотрудников сказали, что "самым большим преимуществом" Magic Leap является совершенство ее технологии, которая позволяет тонкому стеклу перед глазами пользователя создавать реалистичные изображения на разной глубине.

Мета отказалась от комментариев. В Magic Leap не подтвердили факт переговоров, но добавили, что партнерство становится "важным направлением бизнеса и растущей возможностью для Magic Leap".

Постоянный интерес материнской компании Facebook к дополненной и виртуальной реальности появился в то время, когда Apple готовится представить свое собственное устройство "смешанной реальности" в следующем месяце, причем обе крупные технологические группы делают ставку на то, что такие гарнитуры обеспечат новую прибыльную вычислительную платформу, которая будет конкурировать с мобильными устройствами.

Экономическая правда