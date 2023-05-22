Банки выдали кредитов под госгарантии еще почти на 4 миллиарда

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента госгарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдали 22 587 кредитов на общую сумму 73,81 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что по состоянию на 1 мая 2023 года 29 банков-кредиторов обслуживают 16 674 кредита на сумму 52,17 млрд гривен.

"Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 25,57 млрд гривен. Это около 70 % от общего лимита предоставленных гарантий (36,32 млрд гривен).

При этом в апреле 2023 года заключено 926 кредитных договоров на сумму 3,82 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 2,04 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 мая этого года под государственные гарантии на портфельной основе лидирует ПриватБанк - сейчас обслуживается 11 790 кредитов на общую сумму 17,46 млрд грн, что составляет 72 % от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов является Ощадбанк - 2 129 кредитов на общую сумму 8,79 млрд грн (соответственно - 76% от лимита банка).

Так, наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве - 1 123 кредита на сумму 4,08 млрд грн;

в Одесской области, где обслуживается 1 154 кредита на 3,81 млрд грн;

в Днепропетровской области - 1 487 кредитов на 3,72 млрд грн;

во Львовской - 1 404 кредита на 3,37 млрд гривен.

По виду экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в таких сферах:

сельское хозяйство - 6 189 кредитов на общую сумму 32,52 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств - 6 533 кредита на 10,51 млрд грн;

перерабатывающей промышленности - 1 544 кредита на 5,62 млрд гривен.

Экономическая правда