Нефть дешевеет на фоне осторожности относительно переговоров о потолке госдолга США

Цены на нефть упали в понедельник, поскольку осторожность вокруг переговоров о потолке госдолга США и опасения относительно восстановления спроса в Китае нивелировали поддержку от снижения поставок из Канады и производителей ОПЕК+.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 73 цента, или на 0,97%, до 74,85 доллара за баррель к 06:34 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле, которая более активно торгуется, подешевела на 73 цента, или на 1,02%, до 70,96 доллара.

Июньский контракт WTI, срок действия которого истекает позже в понедельник, подешевел на 87 центов до 70,68 доллара за баррель.

Причины

"Я ожидаю значительной волатильности в ближайшие дни и отскока цен на нефть вверх, как только будет достигнуто соглашение о повышении потолка госдолга", - сказала основательница аналитической компании Vanda Insights, занимающейся анализом нефтяного рынка, Вандана Хари.

"Но пространство для роста цен на нефть после этого будет ограниченным, поскольку другие экономические факторы снова выйдут на первый план", - добавила она.

По словам аналитиков, слабые экономические данные из Китая за последние недели вызвали беспокойство относительно спроса в стране, которая является крупнейшим мировым импортером нефти и потребителем нефти № 2.

Влияние добровольного сокращения добычи со стороны ОПЕК+ также ощущается после вступления в силу в этом месяце, отмечают аналитики Goldman Sachs и JP Morgan.

Общий экспорт нефти и нефтепродуктов из группы упал на 1,7 млн баррелей в сутки до 16 мая, сообщил JP Morgan, добавив, что российский экспорт нефти, вероятно, упадет до конца мая.

В субботу страны "Большой семерки" (G7) на ежегодной встрече лидеров пообещали активизировать усилия по противодействию уклонению России от соблюдения ценовых ограничений на экспорт нефти и топлива, "избегая при этом побочных эффектов и поддерживая мировое энергоснабжение", но не предоставили подробностей.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что такие меры не изменят ситуацию с поставками нефти и нефтепродуктов, добавив, что агентство пока что придерживается своего анализа.

В своем последнем ежемесячном отчете МЭА предупредило о надвигающемся дефиците во втором полугодии, когда спрос, как ожидается, превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки.

Экономическая правда