Курс валют на 22 мая: наличный евро дорожает в кассах банков

В понедельник, 22 мая, наличные доллар и евро сохраняют стабильность против гривни на черном рынке, курс евро в банках вырос.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,30 – 37,41 грн против котировок в 37,31 – 37,40 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро составил 40,62 - 40,85 грн против курса 40,61 - 40,88 грн за евро в воскресенье.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,15 – 37,6 грн (курс на 19 мая – 37,15 – 37,6 грн);

Евро – 40,25 – 40,95 грн (курс на 19 мая – 40,225 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,92 – 37,42 грн;

Ощадбанк – 37,0 – 37,9 грн;

Укрэксимбанк – 37,2 – 37,7 грн;

Райффайзен – 37,1 – 37,6 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.