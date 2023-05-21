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Украина и Япония организуют совместную конференцию по восстановлению

Воскресенье, 21 мая 2023, 17:08 - Игорь Пилипив

Во время встречи президента Владимира Зеленского и премьер-министра Японии Фумио Кишидой стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины и привлечении к этому процессу частного бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что лидеры обоих государств обсудили дальнейшие шаги по помощи Украине со стороны японского правительства, в частности по усилению материально-технических возможностей украинских сил обороны.

Кроме договоренности относительно украинско-японской конференции, была также обсуждена возможность японских инвестиций в производство водорода, литиевых аккумуляторов, автомобилей, энергетического оборудования, а также в строительство путепроводов и железнодорожной инфраструктуры.

"Глава государства подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны Японии проведения глобального саммита по реализации украинской формулы мира", - говорится в сообщении. 

Также Зеленский поблагодарил главу правительства Японии за приглашение принять участие в саммите G7 и отметил важность поддержки со стороны Японии санкционной политики в отношении России.

Напомним: 

В течение 2023 года Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму 3,5 млрд долл.

Экономическая правда.

Япония
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