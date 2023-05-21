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Зеленский: РФ должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ

Воскресенье, 21 мая 2023, 15:51 - Игорь Пилипив

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира и передать Запорожскую АЭС, которая является оккупированной ею, под полный контроль Украины и МАГАТЭ.

Об этом президент Украины сказал на пресс-конференции в Хиросиме.

"Здесь в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. Россия растоптала все цивилизованное. Больше года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что РФ ведет себя как государство-террорист, которое стреляет из танков в здания станции, делает из АЭС полигон для хранения оружия и снарядов. Кроме того, РФ прикрывается АЭС, чтобы обстреливать города из реактивной артиллерии.

"Если оставить без внимания такой уровень зла и глупости, мир неизбежно превратится в руины... Украина предложила формулу мира, пунктом которой является радиационная и ядерная безопасность. Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать АЭС, которую сейчас оккупирует, под полный контроль Украины и МАГАТЭ", - подытожил глава государства.

Напомним:

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных оккупантов: сейчас здесь насчитывается более 2 500 военных РФ.

Экономическая правда.

АЭС МАГАТЭ Зеленский РФ
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