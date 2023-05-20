Бурение нефтяных скважин в США упало больше всего за два года

getty images

В США сокращается бурение нефтяных скважин, поскольку производители ограничивают добычу, что является следствием недавнего падения количества буровых установок, которые ищут природный газ.

Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что на этой неделе количество буровых установок, предназначенных для добычи нефти, сократилось на 11 до 575 единиц. Это самое большое недельное падение с сентября 2021 года.

Сокращение возглавил Пермский бассейн Западного Техаса и Нью-Мексико, самый продуктивный сланцевый регион США, где было снято с эксплуатации четыре буровые установки.

"Сланцевые компании, особенно тесно связанные между собой, реагируют на снижение цен на нефть и природный газ, сдерживая рост расходов, а в некоторых случаях сокращая свои бюджеты до тех пор, пока цены на сырую нефть снова не начнут расти", - говорится в сообщении.

Уменьшение количества нефтяных буровых установок происходит после того, как на прошлой неделе бурение газовых скважин сократилось самыми быстрыми темпами за последние семь лет.

Экономическая правда.