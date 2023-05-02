Рада одобрила законопроект о гарантиях происхождения "зеленой" электроэнергии

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9011-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно восстановления и зеленой трансформации энергетической системы Украины", который, в частности, предусматривает гарантии происхождения "зеленой" электроэнергии.

Об этом сообщил в Facebook председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

По его словам, законопроект является доработанной комитетской версией законопроектов 9011, 9011-1, 9011-2, 9012, 9012-1 и 9213.

"Проект закона 9011-д направлен на развитие малой распределенной генерации, в частности на стороне потребителя. В 2023 году ожидается запуск более 5000 новых объектов генерации (из них большая часть на стороне потребителя) совокупной мощностью более 500 МВт", - написал Герус.

По словам нардепа, документ предусматривает установление гарантии происхождения "зеленой" электроэнергии.

"Это действенный инструмент, который позволит избежать дополнительного налогообложения наших товаров при ввозе в страны ЕС с 2026 года. Ведь гарантии происхождения подтвердят "зеленый" статус той украинской электроэнергии, которая производится из возобновляемых источников (солнце, ветер, биомасса, биогаз, ГЭС) и освободят от ввозного налога произведенные с ее использованием товары", - пояснил Герус.

Также предусмотрено право (не обязанность) производителям "зеленой" электроэнергии самостоятельно (а не через "Гарантированного покупателя") продавать свою электроэнергию на рынке, а доплату будет осуществлять "Гарантированный Покупатель".

"Доплата определяется как разница между "зеленым" тарифом и рыночной ценой (так называемый Feed-in-Premium). Таким образом, производители из ВИЭ будут иметь право самостоятельно работать в рынке, и это будет способствовать развитию рынка, увеличит количество игроков на рынке и улучшит конкуренцию", - добавил нардеп.

Также законопроектом предусмотрен дополнительный стимул для распределенной генерации на стороне потребителя - механизм самопроизводства.

"Вводится возможность для потребителей устанавливать у себя объекты электрогенерации, а непотребленные излишки электроэнергии можно будет отпускать в сеть по свободным рыночным ценам. Таким образом, мы повысим устойчивость энергосистемы благодаря увеличению количества генерирующих установок", - рассказал Герус.

Нардеп добавил, что законопроект предусматривает еще ряд норм, которые должны способствовать развитию "зеленой энергетики":

Сохранение стимулов для ВЭС, малых СЭС до конца 2023 года и долгосрочное сохранение стимулов для малых домашних СЭС. Введение опции Net Billing для домохозяйств.

Право (не обязанность) объектов ВИЭ продавать электроэнергию на соседние предприятия по договорным ценам в периоды аварийных или плановых ограничений в энергосистеме.

Возможность инвесторам устанавливать генерацию на территории предприятий-потребителей с последующей поставкой электроэнергии для нужд этих предприятий по договорным ценам.

Возможность для "Гарантированного Покупателя" осуществлять экспорт украинской "зеленой" электроэнергии (на общерыночных условиях

Экономическая правда