Нацполиция совместно с ФБР ликвидировала сеть сервисов для обмена криптовалюты

Сотрудники Нацполиции Украины в сотрудничестве с ФБР США ликвидировали сеть сервисов для обмена криптовалюты, добытой преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора (ОГП).

Отмечается, что в ходе международной операции ликвидировали девять сервисов обмена виртуальных активов.

"По данным следствия, сервисы предоставляли возможность киберпреступникам легализовать активы, полученные в результате хакерских атак вредоносным программным обеспечением и онлайн-мошенничества. Рекламирование услуг по обмену осуществлялось на закрытых хакерских форумах. Пользователям предлагали анонимный обмен криптовалют.

Благодаря этим биржам обменивали десятки миллионов долларов в месяц", - говорится в сообщении.

По результатам операции правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая размещалась на серверах в США, странах Европы и в Украине, добавили в ОГП.

Сейчас доменные имена изъяты, а посетителям девяти сайтов отображается баннер о конфискации домена ФБР.

"Правоохранители устанавливают причастных к преступной деятельности лиц. Досудебное расследование осуществляется по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей и незаконных действий с платежными карточками, электронными деньгами (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

"25 апреля местное отделение ФБР в Детройте при содействии, Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Офиса генерального прокурора Украины провело скоординированную, санкционированную судом операцию по девяти сервисам обмена виртуальных валют.

Были изъяты доменные имена, которые предоставляли организации, занимавшиеся конвертацией криптовалют и способствовавшие киберпреступникам, а также отключены соответствующие серверы. Американские серверы, которые использовались в схеме, были выведены из строя американскими властями.

Девять изъятых доменов: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro и owl.gold предлагали посетителям сайтов услуги анонимного обмена криптовалют", - говорится в сообщении прокуратуры США.

Экономическая правда