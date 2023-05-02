В Словакии снова проверили украинское зерно – снова нашли вредный пестицид

Анализ третьего образца из партии украинского зерна, который Словакия заказала в лаборатории в Европейском Союзе, подтвердил наличие запрещенного на территории объединения пестицида – из-за этого страна ограничила импорт агропродукции из Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TASR, об этом во вторник заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан.

Словацкий министр заявил, что третью, так называемую арбитражную пробу из партии в 1500 тонн украинского зерна, которую доставили на перемалывание на мельницу в городе Коларово, заказали в референс-лаборатории в Копенгагене. Ее результаты появились в понедельник.

"Они (результаты. – Ред.) подтвердили концентрацию пестицида 0,024 мг/кг. Вещество, которое там нашли, было точно таким же, которое нашли и мы. Таким образом, наш результат был подтвержден", – подчеркнул Влчан.

Он заверил, что мука или другие продукты питания из зерна с пестицидами в Словакии не изготавливались и не продавались.

"Существует запрет на работу с этим зерном. Исходя из этого результата, мы будем ждать от владельца, какой способ безвредного уничтожения зерна он предлагает. Это может быть сжигание, использование в биогазовой установке или использование для дальнейшей технической переработки", – добавил директор Государственной ветеринарной и продовольственной администрации Словакии Йозеф Биреш.

Напомним, 13 апреля министерство сельского хозяйства Словакии сообщило, что из-за обнаружения запрещенного в ЕС пестицида 1500 тонн пшеницы из Украины запретило переработку и размещение на рынке уже накопленного украинского зерна и муки из него.

А 17 апреля правительство Словакии запретило импорт зерна и некоторых сельскохозяйственных товаров из Украины вместе с несколькими другими государствами ЕС.

После этого Еврокомиссия согласовала с этими государствами компромисс: снятие запрета на импорт в обмен на ограничения в отношении пяти определенных сельскохозяйственных товаров и финансовую помощь фермерам в пострадавших странах в размере 100 миллионов евро.

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Европейская правда