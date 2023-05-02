Украина и Польша соединили энергосистемы дополнительной линией электропередачи

"Укрэнерго" совместно с польским оператором системы передачи электроэнергии PSE модернизировали мощную линию электропередачи между Польшей и Украиной.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Сообщается, что восстановленный интерконнектор с Польшей функционирует с 27 апреля 2023 года и успешно отработал 3 дня в тестовом режиме.

"Эта межгосударственная линия электропередачи означает дополнительную надежность работы украинской энергосистемы как части европейской энергосети", - заявили в компании.

"Движение Украины в Евросоюз - это не только амбиции, но и конкретные результаты. Мы продолжаем успешную секторальную интеграцию в ЕС. Дополнительный мощный интерконнектор увеличивает наши экспортно-импортные возможности.

За счет продажи электроэнергии накопим ресурсы на восстановление энергетики к новому отопительному сезону. А в случае необходимости активизируем импорт и получим аварийную помощь от соседей. Украинцы будут со светом, несмотря на вражеские ракетные и дроновые атаки", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Это был сложный, но взаимовыгодный проект, который мы реализовали в сотрудничестве с нашими европейскими коллегами. Он важен как для Украины, так и для энергетической безопасности Европы. Эта линия усилит связи между украинской и европейской энергосистемами.

Если потребности будут другими, мы сможем импортировать электроэнергию из Европы. Эта линия составляет дополнительный элемент европейской энергетической безопасности и способствует развитию стабильной энергосети в Украине", - отметил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Общая протяженность линии достигает почти 400 км, более 70% из них проходит по территории Украины. Линия подключена к магистральной энергосети через открытое распределительное устройство на одном из украинских энергообъектов, рассказали в "Укрэнерго".

"Основной объем работ был выполнен в этом узле, чтобы произведенная украинской энергосистемой электроэнергия могла быть преобразована на европейское напряжение 400 кВ и передана в Европу. 125 специалистов (45 сотрудников "Укрэнерго" и 80 подрядчиков) работали на строительстве объекта со стороны Украины в течение пяти месяцев во время войны", - добавили в компании.

Общая стоимость проекта составила 350 миллионов гривен. Кроме того, ряд необходимого оборудования был предоставлен бесплатно польскими партнерами.

Экономическая правда