С начала года сводный бюджет получил почти 338 миллиардов – Податкова

За первые четыре месяца года поступления (сальдо) в сводный бюджет по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, составляют 337,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В частности, в государственный бюджет поступило 200,6 млрд грн, а в местные бюджеты – 137,3 млрд гривен.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-апреле составили 198 млрд. грн.

Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 100%, дополнительно в бюджет поступило 1,3 млрд грн. При этом на счета плательщиков возмещено 51,8 млрд грн налога на добавленную стоимость", – добавили в ГНС.

В разрезе налогов показатели росписи Министерства финансов Украины перевыполнены:

по налогу на прибыль предприятий на 27,5% (+8 млрд грн);

акцизного налога с произведенных и ввозимых товаров (продукции) на 26,5%. (+6,6 млрд грн);

налога и сбора на доходы физических лиц на 11,3% (+5,2 млрд грн).

Среди основных платежей в январе – апреле прирост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет по акцизному налогу с производимых и ввезенных товаров (продукции) – в 2 раза (+15,9 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц – 23% ( +9,5 млрд грн).

Местные бюджеты в январе-апреле 2023 года получили 137,3 млрд грн, что на 27 млрд грн или на 24,5% больше, чем в январе-апреле 2022 года.

В апреле 2023 года сальдо в сводный бюджет по платежам, контролируемым Налоговой, составляют 84,7 млрд грн. В государственный бюджет поступило 48,4 млрд грн, в местные бюджеты – 36,3 млрд гривен.