Tesla повысила цены на свои авто в США, Китае, Японии и Канаде

Американский автопроизводитель Tesla повысил цены на свои электромобили в диапазоне до 290 долларов в Канаде, Китае, Японии и США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на сайт компании.

"Это первое повышение цен на две самые продаваемые модели Tesla одновременно на нескольких рынках, хотя цены на весь модельный ряд значительно ниже, чем в январе, после серии скидок.

В прошлом месяце гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что компания будет отдавать приоритет росту продаж, а не марже, и будет рассчитывать на прибыль позже, когда развернет программное обеспечение для самоуправляемого вождения для большего парка автомобилей", - пишет агентство.

С января Tesla перешла на модель ценообразования в режиме реального времени, которая ближе к авиакомпаниям или каршерингу, чем к фиксированным ценам традиционной модели автомобильной промышленности.

К понедельнику на сайте Tesla появилась информация о том, что компания повысила стартовую цену на 250 долларов на базовые модели Model Y и Model 3 в Соединенных Штатах.

Примерно на такую же сумму изменились цены на втором крупнейшем рынке - в Китае, а также в Канаде и Японии.

Впервые с января Tesla повысила цену на свой самый дешевый автомобиль, Model 3, в Соединенных Штатах.

Заднеприводная Model 3 базового уровня все еще стоит в США примерно на 14% дешевле, чем в начале года. Версия Model Y с большим запасом хода остается примерно на 24% дешевле на крупнейшем рынке Tesla.

В Канаде Tesla повысила цены на 300 канадских долларов (222 доллара США) на производительные версии Model 3 и Model Y. В Японии цены на Model 3 базового уровня выросли на 37 тыс иен (269 долларов США).

В Китае Tesla подняла цены на 2 000 юаней ($289).

Экономическая правда