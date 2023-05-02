На Кировоградщине компания россиянина до сих пор обладает лицензией на пользование недрами
Компания "Кировоградское рудоуправление", конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Сергей Кабаргин, продолжает владеть лицензией на разработку Обозновского месторождения каолиновой глины.
Об этом говорится в видеорасследовании проекта Trap Aggressor.
В 1996 году Государственная служба геологии и недр предоставила "Кировоградскому рудоуправлению" лицензию на разработку Обозновского месторождения, которое действует до 2035 года. Годовые масштабы добычи - 300 тысяч тонн каолиновой глины. До полномасштабного вторжения в компании работало 96 сотрудников.
Бенефициарным владельцем предприятия является Сергей Кабаргин - российский бизнесмен с состоянием почти 4 млрд руб. Он в частности владеет московским заводом "Физприбор", разработки которого эксплуатируются на российских АЭС подсанкционной госкорпорации "Росатом".
Однако СНБО пока не ввело санкции против Кабаргина, из-за чего невозможно начать процедуру конфискации его украинских активов в пользу государства или лишить предприятие лицензий.
Летом прошлого года стало известно о наложении судом ареста на имущество и корпоративные права предприятия стоимостью 18 млн грн в рамках уголовного производства. По данным следствия, предприятие постоянно находилось в бизнес-взаимоотношениях с РФ, о чем свидетельствуют заключенные контракты о поставке продукции и сырья. Реализация в страну агрессора происходила по цене втрое ниже, чем в другие страны.
Кроме того, сырье поставлялось на одно из предприятий города Самары, администрация которого оказывает помощь оккупационным властям Донецкой и Луганской областей.
"На Россию были обычные поставки, не военным предприятиям, не оборонным предприятиям, никаким. Мы как сто лет назад поставляли туда, так и поставляли. Комбинат огнеупоров", - объясняет действующий руководитель предприятия Владимир Кухта.
В сентябре суд передал в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) все имущество и корпоративные права компании, но в ведомстве только сейчас начинают процедуру поиска независимого управляющего. В АРМА говорят, что это было связано, в частности, с необходимостью добиться дополнительных арестов на технику.
Кухта отмечает, что предприятие с 24 февраля простаивает, то есть налоги в бюджет также не платятся. Из 96 работников пока только 15 охраняют территорию и поддерживают технику в рабочем состоянии.
Профильное медиа Надра-инфо со ссылкой на данные Государственной службы геологии и недр пишет, что только 7 компаний с российскими бенефициарами ведомство относит к таким, которые до сих пор имеют лицензии на добычу украинских недр, хотя их количество может быть больше.